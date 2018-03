Laurent Wauquiez bientôt de retour à l'EM Lyon malgré la polémique

Laurent Wauquiez a provoqué mi-février l'indignation de ses opposants politiques et a même choqué plusieurs élus dans son propre camp. Des propos tenus en off à l'EM Lyon Business School, et révélés par l'émission Quotidien, ont suscité la polémique.

Dans l'enregistrement diffusé par les équipes de Yann Barthès, on entendait le président des Républicains démolir Gérald Darmanin, mis en cause dans une affaire de viol (mais qui nie les faits et a même déposé plainte pour dénonciation calomnieuse), insulter les députés LREM de "guignols", assurer que Nicolas Sarkozy mettait ses ministres sur écoute et aussi dire de Valérie Pécresse qu'elle ne faisait que "des conneries".

Laurent Wauquiez avait assumé ses propos -mais s'était excusé auprès de Nicolas Sarkozy-, affirmé qu'il porterait plainte contre Quotidien et qu'il saisirait le CSA (ce qu'il n'a toujours pas fait).

Si, du côté de la sphère politique, on s'est indigné (Xavier Bertrand l'avait notamment accusé d'être "pire que Trump"), du côté de l'école de commerce, tout va bien. La direction de l'EM Lyon a en effet fait savoir ce mardi 6 que le président des Républicains allait continuer à donner des cours dans l'établissement.

"Suite à l'excellent niveau des évaluations du cours par les étudiants, ce cours est maintenu. Cela est conforme à notre politique de qualité", a-t-il été ainsi expliqué dans un communiqué de presse transmis à l'AFP.

Laurent Wauquiez peut donc toujours compter sur le soutien de ses étudiants, qui avaient même publié une tribune sur les réseaux sociaux après que la polémique avait éclaté. Ils avaient assuré que leur professeur avait toujours tenu "un discours franc, (eu) des échanges parfois abrupts mais toujours respectueux".