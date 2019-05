Laurent Wauquiez sévèrement taclé par Marine Le Pen lors du débat (vidéo)

Les représentants des principaux partis candidats aux européennes débattaient mercredi soir sur France 2, à quatre jours du scrutin. Un exercice potentiellement périlleux, a fortiori à six puisqu'il est d'autant plus difficile de se démarquer et d'être celui ou celle dont on se souviendra.

Sur la forme, c'est Marine Le Pen qui s'en est le mieux sortie en étant l'auteure de la "punchline" du soir, au détriment de Laurent Wauquiez.

Le président des Républicains avait un échange houleux avec son homologue du Rassemblement national concernant la TVA. "Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler", a alors lancé Marine Le Pen. Piqué au vif, Laurent Wauquiez a alors tenté de rappeler à son adversaire un boulet qu'elle traîne depuis deux ans: son débat raté face à Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. Une pique qui semble s'inscrire dans la stratégie de son partie qui martèle que ces élections ne doivent pas se résumer à un match retour Marcon/Le Pen.

"Rassurez-moi, vous n’êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle?", a-t-il demandé. Ce à quoi Marine Le Pen a rétorqué "Vous savez quoi, M. Wauquiez? J’espère qu’un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle", renvoyant son homologue à un bilan national très mince et une popularité en berne y compris dans sa propre famille politique.

Laurent Wauquiez a tenté de répondre en conseillant à son vis-à-vis "d'augmenter le standing", mais cela n'a pas compensé les rires et sourires des autres candidats, y compris d'une Marine Le Pen visiblement satisfaite d'elle-même.

L'échange, bien qu'il n'ait pas apporté grand-chose sur le fond, était donc ce jeudi celui qui avait été retenu.

Même si le taux de participation annoncé est en légère hausse dans les derniers sondages, moins d'un Français sur deux devrait se rendre aux urnes dimanche. La plupart des récentes enquêtes d'opinion donnent le RN en tête avec une avance de 0,5 à 2 points sur LREM.