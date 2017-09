Le "06" d'Emmanuel Macron a été diffusé sur Internet, la ligne a été résiliée

C'est le magazine Challenges qui dévoile ce lundi 18 l'information pour le moins embarrassante: il y a environ une dizaine de jours (la date n'est pas connue avec exactitude), le numéro de téléphone personnel d'Emmanuel Macron s'est retrouvé, quelques heures durant, disponible sur Internet.

En cause non pas un piratage sophistiqué mais tout simplement… un vol de téléphone portable. Un journaliste s'est en effet fait dérober son mobile à l'intérieur duquel figuriat le "06" du président, ni plus ni moins. Est-ce le voleur, comme cela semble le plus probable, qui a fait fuiter cette donnée sensible en ligne? Toujours est-il que c'est bel et bien le numéro authentique qui a circulé.

Et la réaction s'est pas fait attendre selon l'hebdomadaire: une centaine de messages ont atterri sur le téléphone, avec des propos que Challenges décrit pudiquement comme "pas toujours flatteurs". La réponse de l'Elysée a été sans surprise: la ligne a été résiliée et le numéro de téléphone changé.

La présidence assure d'ailleurs que le téléphone en question n'est pas à proprement parler la ligne cryptée dont se sert en théorie le chef de l'Etat mais un téléphone personnel, qu'il possédait au préalable de sa prise de fonction. L'Elysée assure que le téléphone, très peu utilisé, ne servait qu'à échanger des informations "non-sensibles". En outre, de nombreuses personnes, dont des journalistes, étaient en possession de ce contact qui désormais ne répond plus.

L'Elysée n'a pas communiqué sur l'identité de la personne qui a dérobé le téléphone et diffusé le numéro, ni même le canal sur lequel le numéro en question a circulé. On ne sait donc pas, à l'heure actuelle, si une identification précise voire une interpellation ont pu être effectuées.