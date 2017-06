Le débat de la candidate LREM Anissa Khedher crée un grand malaise sur les réseaux sociaux (vidéo)

Le débat télévisé d'Anissa Khedher, candidate LREM de la septième circonscription du Rhône, a créé un bad buzz considérable autour du parti du président. Pour sa toute première apparition à la télévision, diffusée sur Télé Lyon Métropole jeudi 15, cette infirmière en psychiatrie a brillé par son "incompétence" selon les milliers d'internautes qui ont vu l'extrait de l'émission.

La candidate, arrivée première au premier tour des élections législatives et toujours favorite malgré sa prestation ratée, était apparue visiblement stressée à l'écran. C'était en effet la première apparition télévisée d'Anissa Khedher, il n'était donc pas illogique que celle-ci, peu habituée à l'exercice, soit particulièrement sous tension.

Mais en plus de regarder constamment ses notes, la candidate n'avait pas l'air de très bien connaître le programme d'Emmanuel Macron, qu'elle était censée défendre. Ainsi, quant son adversaire, beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'elle, lui a demandé comment elle comptait faire pour diviser les classes en deux la candidate a présenté une solution inattendue. "Vous mettez des paravents, c'est possible", a-t-elle rétorqué.

Elle a fume ou juste très stupide? — Christine Martin (@cmartintorres) 15 juin 2017

De très longues minutes de débat où la gêne était palpable sur le plateau. Le journaliste, chargé d'animer l'émission a ensuite orienté candidate sur le sujet de la moralisation de la vie politique: "Est ce que vous souhaiter la suppression de la réserve parlementaire?". Une question encore une fois au cœur de l'actualité et du programme de LREM et du président Emmanuel Macron. "Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre", a-t-elle alors répondu en hésitant.

LES PARAVENTS !! LES PARAVENTS !!! c'est le fondement de la pédagogie quoi pic.twitter.com/7KEmsWz82G — CharlesJHuguenin (@CharleJHuguenin) 16 juin 2017

"Les électeurs de ma circonscription s'en foutent", a-t-elle confié à 20 Minutes après avoir expliqué qu'elle était au bord du malaise. Ce qui n'a pas empêché les internautes de se moquer d'Anissa Khedher et de pointer du doigt son "incompétence".

