Le gouvernement d'Edouard Philippe annonce sa démission au lendemain du raz-de-marée des législatives

RESULTAT LEGISLATIVE - Après la large majorité que les urnes viennent de donner pour soutenir le gouvernement d'Edouard Philippe, celui-ci va annoncer sa première grande mesure post-victoire: sa démission. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner (qui est également secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement) a confirmé que l'annonce serait faite ce lundi 19. "Le Premier ministre sera amené dans les heures qui viennent à amener sa démission, comme d'usage (…) dans la journée je pense" a-t-il confirmé au micro de RTL.

Cette démission, dite parfois dans les médias comme étant "de courtoisie" correspond à une pratique traditionnelle (mais pas obligatoire) à l'issue d'une élection législative. Il s'agit en effet de préparer une nouvelle équipe conforme aux résultats des urnes qui sera à même de demander un vote de confiance à la nouvelle Assemblée nationale le 4 juillet prochain.

Un nouveau gouvernement sera constitué et, considérant la large victoire de La République en Marche, la nouvelle équipe d'Edouard Philippe devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à celle qui va présenter sa démission ce lundi. Trois ministres et trois secrétaires d'Etat concouraient en effet pour ce scrutin et s'étaient engagés à démissionner en cas de défaite (ce qui n'était pas obligatoire). Ils ont tous gagné, parfois largement comme Bruno Le Maire (Economie), parfois d'extrême justesse comme Annick Girardin (Outre-mer). A moins d'un coup de théâtre, c'est donc l'intégralité de l'équipe qui sera reconduite.

Quelques nouveaux membres pourraient être cependant rajoutés à l'équipe en place pour travailler sur certaines missions qui pourraient être sous-traitées dans les ministères actuels. Ce remaniement, qualifié de "technique" par le porte-parole du gouvernement, devrait déboucher sur la nomination de nouveaux secrétaires d'Etat ou de "hauts commissaires" sur des missions précises. Réponse dans quelques jours.