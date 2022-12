Le gouvernement va-t-il de nouveau rendre obligatoire le port du masque ?

« Mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque » : le ministre de la Santé François Braun a assuré sur BFMTV le 4 décembre qu'il n'hésiterait pas à imposer à nouveau le porte du masque obligatoire, faisant valoir la hausse des contaminations de Covid-19 dans le cadre d'une « neuvième vague » de l'épidémie. En outre, il a lancé un « appel solennel à la vaccination ».

François Braun a estimé que le pays connaît actuellement une « situation compliquée » sur le plan sanitaire, la remontée des cas de Covid-19 se conjuguant à l'épidémie de bronchiolite qui « met une pression sur l'hôpital », ainsi qu'à l'arrivée de la classique épidémie de grippe.

Interrogé sur les propos de la présidente du Covars (Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires) qui a appelé à « renforcer le port du masque dans les lieux clos » dans le JDD, le ministre de la Santé ne s'est pas prononcé pour le retour immédiat de l'obligation, préférant s'en tenir pour l'instant à un « appel à la responsabilité » en direction des Français. « Il faut basculer vers plus de prévention. On ne le fera pas avec un bâton, en tapant sur les Français », mais en provoquant plutôt un « changement de mentalité », a plaidé François Braun.

« Pour l'instant, je reste sur cette position de conseiller très fortement [le port du masque] », a-t-il développé, mettant en avant les gestes-barrières tels que le lavage des mains, ainsi que la vaccination. Interrogé sur les critères qui pourraient amener le gouvernement à décider du rétablissement du port du masque obligatoire, François Braun a expliqué examiner « la situation au jour le jour », indiquant qu'il n'existait pas de « seuil miracle » permettant de décréter le retour de cette mesure. Il faudra donc, d'après lui, appréhender les trois épidémies actuelles et leurs répercussions sur l'hôpital comme un ensemble.

« Je lance un appel solennel à la vaccination », a-t-il également lancé à la suite du Premier ministre Elisabeth Borne, s'adressant en premier lieu aux personnes fragiles.

« Le cirque recommence »

« Nous serons des millions à ne plus suivre ces pitreries insupportables et à refuser ! », a rétorqué sur Twitter Florian Philippot, président des Patriotes. « Le cirque recommence », s'est agacé l'avocat Pierre Gentillet. Même son de cloche du côté du professeur de philosophie René Chiche : « Les ayatollahs du masque sont de retour. Fatigue. »

« Ce qui m’étonne, c’est combien les gens sont amnésiques et combien ce gouvernement peut dire ce qu’il veut. Il y aura toujours des abrutis pour obéir et ne pas se poser de question au son de : anti ou encore complotiste », a déploré l'avocat Fabrice Di Vizio. Sur Twitter, le Dr Hélène Banoun, pharmacien biologiste et membre du Conseil scientifique indépendant (CSI), a demandé à François Braun de « nous indiquer une seule étude sérieuse qui montre l'utilité du masque contre les infections respiratoires. » Et d'ajouter : « Vous n'êtes pas d'accord avec l'OMS qui souligne leur inefficacité ? » L'économiste Philippe Murer a, lui, publié une vidéo de l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran qui expliquait un mois avant l'élection présidentielle que le port du masque était inefficace pour freiner la montée des cas de Covid-19 :