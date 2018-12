Le mouvement des gilets jaunes toujours très populaire mais de plus en plus inquiétant

Alors que les gilets jaunes s'apprêtent à nouveau à se rassembler un peu partout en France samedi 8. Et malgré les menaces de violences, et les heurts qui ont déjà eu lieu au cours de la semaine, un bon nombre de manifestants se mobiliseront.

Selon un sondage mené mercredi 5 auprès de 995 Français, les gilets jaunes sont toujours très populaires et soutenus. L'étude menée par Odoxa pour Franceinfo et Le Figaro a permis d'établir que pour la première fois, le mouvement était perçu comme efficace par 54% des Français.

Une augmentation spectaculaire de 11 points en seulement une semaine accompagnée d'autres signes que les sondés soutiennent le mouvement contestataire.

Ainsi, près de huit Français sur dix ont considéré qu'il s'agissait "d'un mouvement solidaire, courageux et luttant pour l'intérêt général. Six sur dix considèrent qu'il n'est pas incohérent, malgré la diversité des revendications".

Mais au fur et à mesure que le mouvement s'installe et prend de l'ampleur, il semblerait que l'inquiétude augmente auprès des Français. Car les violences et les heurts avec la police sont de plus en plus fréquents. Ainsi 59% des sondés ont indiqué que le mouvement les inquiétait: un bond de 15 points en seulement une semaine. Près de la moitié des personnes interrogées trouvaient les gilets jaunes violents et 42% d'entre eux estimaient qu'ils commençaient à perturber leur quotidien.

Face aux violences l'inquiétude grandit mais les Français ne se tournent pas vers les figures politiques qu'ils désavouent pour sept sur dix d'entre eux.

En effet: "84% ont une mauvaise opinion du chef de l'État dans cette crise. L'attitude d'Édouard Philippe est critiquée par 77% des Français. (…) 81% ont une mauvaise opinion de l'attitude de Laurent Wauquiez (…). Jean-Luc Mélenchon recueille 74% de mauvaises opinions et Marine Le Pen (…) 69%".