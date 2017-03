Le neveu de Pierre Bérégovoy réclame des excuses à François Fillon

Le passage de François Fillon dans L'Emission politique de jeudi 23 a entrainé beaucoup de réactions. Le candidat LR a notamment comparé l'affaire pour laquelle il est mis en examen à celle qui, en 1993, avait mené Pierre Bérégovoy à se suicider alors qu'il était député.

"J'ai été élu à 27 ans. est-ce qu'une seule fois on a mis en cause mon honnêteté, mon intégrité? Jamais. Et voilà que tout d'un coup, je deviens un personnage sulfureux, corrompu. (...) Ca m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. J'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité" a expliqué François Fillon.

Le Canard Enchaîné avait révélé en 1993 que Pierre Bérégovoy avait bénéficié d'un prêt sans intérêt d'un million de francs (soit environ 150.000 euros) de la part de l'industriel Roger-Patrice Pelat. A la suite de la révélation de cette affaire, cet ancien Premier ministre de François Mitterrand avait mis fin à ses jours à l'aide de l'arme de service de son garde du corps.

Son neveu, Jean-Michel Bérégovoy, élu du groupe écologiste "Décidons Rouen" a réagi à cette comparaison. "Je trouve que c'est scandaleux tout simplement. (...) De grâce, pas de parallèles qui sont vraiment malvenus, blessants. (...) Pierre Bérégovoy est quelqu'un qui venait du peuple. François Fillon est un type qui confond ses intérêts particuliers avec les intérêts de la France, son rôle d'élu avec son train de vie. (...) Je suis extrêmement vexé" a expliqué l'élu rouennais, visiblement en colère, à Franceinfo.

Il a demandé que François Fillon "donne des excuses" pour cette comparaison qu'il n'a pas apprécié.