Le raout de trop pour Véran qui peut précipiter le remaniement !

Le raté de Veran sur le Rapport Lancet. Et si le Ministre de la Santé, Olivier Veran était celui par lequel le remaniement arrivait. C’est ce que la colère du président de la République pourrait laisser supposer après une réaction (trop) rapide de Monsieur Véran sur le sujet très controversé de la chloroquine... rajoutant inutilement de l’huile sur le feu de la gestion délicate de la crise sanitaire en cours.

Le dernier raout de Véran serait-il dû à une overdose de chloroquine?

Tout sera allé très vite, et le Ministre de la Santé, Olivier Véran, n’a pas voulu prendre le temps de la réflexion. Vendredi 22 mai, la revue médicale britannique The Lancet publiait une étude accablante sur la chloroquine. Le médicament, rendu célèbre par les travaux du professeur Didier Raoult, de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, serait, selon cette publication, inefficace pour le traitement des patients atteints par le Covid-19. Le même jour, tard dans la nuit nous interviewions les auteurs de cette étude et émettions des réserves, légitimes.

Dès le lendemain, un samedi, le Ministre de la Santé saisissait le Haut conseil de la santé publique (HCSP) en demandant que ce dernier examine les règles de prescription de cette chloroquine et informait cela sur Twitter. Le 27 mai, Olivier Véran annonce officiellement l’interdiction de la chloroquine pour le traitement du Covid-19, juste avant une interview du Professeur Raoult sur LCI qui dénonçait cette étude comme « bidon ». Le reste de la semaine pourtant chargée avec les annonces du Premier Ministre Edouard Philippe sur les nouvelles dispositions du confinement, fut submergé d’articles en tous genres dénonçant cette étude comme fallacieuse.

Avec cette crise sans précèdent, la cote de popularité du président a été karchérisée pour descendre à des niveaux jamais atteints. La survie politique de Macron passera comme il l’a martelé par des mesures fortes pour muscler le système de santé des Français et relancer avec succès l’économie. Ce sera la santé des Français et celle de l’Economie.

C’est pourquoi, sauver la seconde partie de son quinquennat ne sera pas une partie de plaisir. Cela passera sans aucun doute par une tentative, de restaurer la confiance entre la France d’en bas et celle d’en haut.

Une interdiction trop hâtive pour l’Elysée ?

De son côté, Oliver Véran a même souligné avoir prévenu le Professeur Raoult en personne de cette décision. Et cette précipitation à réagir n’est pas du goût de tous. On se souvient du soutien implicite que le président de la République avait apporté au professeur marseillais, en lui rendant visite dans la cité phocéenne, le 9 avril dernier. Emmanuel Macron reconnaissait même publiquement :

"Je suis convaincu que c’est un grand scientifique, et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique"

Du côté du palais de l’Elysée, la décision du Ministère de la Santé aurait provoqué une colère assumée de la part de son hôte. Et si certains polémiquent toujours sur l’éventualité d’un changement de premier ministre en juillet prochain, d’autres soulignent que le remaniement pourrait commencer bien plus rapidement, avec le départ du successeur d’Agnès Buzyn du gouvernement.