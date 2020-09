Le retour de François Bayrou sur la scène nationale en tant que Haut-Commissaire au plan

Annoncée officieusement depuis des semaines, la nomination de François Bayrou à la tête du haut-Commissariat au Plan et à la prospective sera officielle dès ce 3 septembre.

Demain, jeudi 3 septembre, le gouvernement dévoilera son plan de relance, présenté comme inédit et exceptionnel. A cette occasion, la nomination de François Bayrou, le maire de Pau et président du Modem, en tant que Haut-Commissaire au plan et à la prospective sera officialisée.

La renaissance d’une Institution destinée à se projeter dans l’avenir

C’est donc le béarnais, écarté du gouvernement en juin 2017 à la suite de sa mise en examen, qui sera en charge de redonner vie à cette institution de la planification. Créée juste après la seconde guerre mondiale (1946), cette fonction avait disparu au début des années 1992. François Bayrou aura donc la lourde charge d’imaginer le « monde d’après » et d’initier les politiques publiques pertinentes.

Autant dire, que les pouvoirs de ce haut-commissariat font de l’ombre à l’autorité du Premier Ministre. De nombreuses rumeurs font déjà état de cette rivalité Castex – Bayrou, dans la mesure où le maire de Pau a déjà fait savoir qu’il ne considérait pas cette nomination comme un « lot de consolation ou un rôle de figuration ».

Le retour de François Bayrou sur le devant de la scène ?

Et dans cette querelle silencieuse, François Bayrou a déjà remporté une première bataille, puisqu’il sera rattaché directement au Palais de l’Elysée et non pas à l’Hôtel de Matignon. Toujours est-il, que le président du Modem ambitionne de redorer le blason de cette Institution, qu’il a la charge de relancer.

Pour autant, la mise en examen pour l’affaire des employés fictifs du parti, qui l’avait conduit à quitter sa fonction de Garde des Sceaux, est toujours d’actualité, et que certains regrettent qu’elle n’ait pas empêché cette nomination.