Législatives - Comment trouver sa circonscription?

MODE D'EMPLOI - C'est le Jour-J! Et vous êtes déterminés à vous rendre dans votre bureau de vote pour participer à ces élections législatives, un scrutin national visant à donner -ou non- la majorité à l'Assemblée nationale au nouveau président élu. Mais le député est aussi un représentant d'un territoire, d'une circonscription. Ce qui peut amener les distraits ou ceux ayant déménagé par exemple à se poser la question: "quelle est ma circonscription?".

Une question qui n'est ainsi pas si évidente quand on vient d'emménager dans une nouvelle ville, même si vos voisins ou la mairie par exemple peuvent vous renseigner. Sinon, le site de mise à disposition des données du gouvernement (data.gouv.fr) a mis des ressources en ligne qui ont permis à des internautes de créer de toutes pièces une carte interactive des circonscriptions de métropole et d'outre-mer.

Voici la carte (pour la consulter directement sur Google Maps, cliquer ici):

A noter toutefois que les zones concernant les Français établis hors de France ne sont pas indiquées. Pour eux, l'Assemblée met à disposition une page dédiée (disponible en cliquant ici) permettant de s'y retrouver en tapant les premières lettres d'un pays, ou via une carte elle aussi interactive.

Un peu plus de 47 millions de Français sont appelés aux urnes ces dimanches 11 et 18 juin dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger pour départager les 7.882 candidats à un siège à l'Assemblée nationale. Un nombre sensiblement supérieur à celui des législatives de 2012 auxquelles 6.603 aspirants députés étaient en lice.

Les sondages prédisent une majorité plus que confortable pour Emmanuel Macron, qui aurait ainsi les mains libres pour mener sa politique. Le nouveau président pourrait voir près -plus?- de 400 députés étiquetés à ses couleurs entrer au Palais Bourbon. Un raz-de-marée presque sans équivalent sous la Ve République, comparable au plébiscite en faveur du général De Gaulle en juin 1968. Les perdants annoncés, du PS à LR en passant par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, misent toutefois sur un sursaut de leurs électorats respectifs, voire sur une abstention record qui pourrait rebattre les cartes.