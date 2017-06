Législatives: attention, changement des horaires d'ouverture et de fermeture pour voter

INFO PRATIQUE - C'est décidé, entre le repas chez tatie Simone et le match du petit dernier, vous allez aller voter ce dimanche 18 pour le second tour des législatives. Mais avec cet emploi du temps de ministre, et le grand beau dominical annoncé qui donne tout de même envie d'en profiter un peu, un doute vous habite: quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote?

Pour le coup d'envoi c'est facile: en France métropolitaine les quelque 67.000 bureaux ouvriront simultanément à 8h très exactement. De quoi permettre aux plus matinaux d'aller voter "à la fraîche", avant les chaleurs quasi-caniculaires annoncées.

La fermeture des bureaux sera plus étalée. Les premiers boucleront leurs portes à 18h. La plupart d'entre eux est même concernée puisqu'il s'agit de l'heure légale officielle. Si celle-ci avait été reportée à l'occasion de la présidentielle, c'était en fait pour limiter au maximum la possibilité que des résultats anticipées soient publiées par la presse étrangère, notamment. Mais pour les habitants des métropoles et des aires urbaines denses, pas d'inquiétude, la dérogation permettant de repousser la fermeture des bureaux à 20h est reconduite sous condition d'un arrêté préfectoral en ce sens.

Votre commune est-elle concernée? Le mieux est encore de vérifier en appelant votre mairie, par exemple, dès ce samedi pour vérifier les horaires de votre lieu de vote (ou de vous déplacer dimanche avant 18h).

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.