Législatives: attention, les horaires de fermeture pour voter changent

INFO PRATIQUE - En ce dimanche ensoleillé et de mercure tutoyant les sommets vous avez prévu d'attendre la fin d'après-midi pour vous déplacer pour voter au second tour des élections législatives? Prudence, car les bureaux ferment dans leur grande majorité plus tôt qu'ils ne l'avaient fait pour la présidentielle notamment.

L'heure légale de clôture des lieux de vote est ainsi fixée officiellement à 18h pour les législatives, comme le précise le site de l'administration (les heures d'ouverture à consulter ici). C'est donc deux heures après le goûter que fermeront la plupart des bureaux. Pour autant, habitants des grandes villes habitués à voter jusqu'en début de soirée, pas de panique.

Des exceptions restent ainsi possibles et l'heure de fermeture peut être repoussée jusqu'à 20h. Il faut pour cela qu'un arrêté préfectoral ait été pris en ce sens, comme c'est habituellement le cas dans les métropoles (Paris, Lyon, Marseille...) ainsi que leurs aires urbaines.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.