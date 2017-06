Législatives 2017: Jean Lassalle célèbre sa victoire avec un paquito (vidéo)

Jean Lassalle sait comment célébrer ses victoires. "On va trouver une p***** de tireuse à bière!", s'exclamait le candidat dimanche après-midi, selon Sud-Ouest. Le maire de Lourdios-Ichère, qui avait bien l'intention de faire la fête qu'importe les résultats des élections, a tenu parole. Alors qu'il était en ballotage défavorable (devancé de 7 points au premier tour) face au candidat de La République En Marche, Jean Lassalle a inversé la tendance du scrutin et l'a emporté avec 2.000 voix d'avance. Pour célébrer cela en bon vivant qu'il est, il a organisé un banquet pour toute sa famille et ses soutiens.

Au programme de la soirée organisé par l'ancien candidat à la présidentielle: chants béarnais, danse et... Paquito! Cette tradition du Sud-ouest consiste à se jeter sur une chaîne de personnes assises par terre et à se laisser porter par leurs bras. La soirée a donc été mouvementée pour l'ancien candidat à la présidentielle. Un journaliste du journal local La République des Pyrénées a repéré la scène et l'a filmée:

Jean Lassalle en Paquito après sa victoire aux... par larepubliquedespyrenees

Le personnage truculent s'est déjà fait remarquer lors de sa campagne présidentielle à de nombreuses reprises. Notamment lorsqu'il avait assuré,"tenir tête à Donald Trump", car il "a déjà eu affaire aux ours et aux loups". Il avait aussi énormément amusé les Français lorsqu'il était arrivé en retard au débat de la présidentielle et qu'il avait déclaré,"maman a mis 8 jours à me mettre au monde et je n'ai jamais réussi à rattraper ce retard".