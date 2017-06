Législatives 2017 - La liste des candidats en lice pour cette élection

Au total, 7.882 candidats participeront au premier tour des élections législatives qui se déroule ce dimanche 11. Cela représente près de 14 listes par circonscription en moyenne, selon la liste officielle publiée par le ministère de l'Intérieur. Parmi ces candidats figurent 3.344 femmes, soit un peu plus de 42% du total, et 4.538 hommes. Les candidats, répartis dans 577 circonscriptions, sont environ 1.300 de plus qu'en 2012.

Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne sur son site un moteur de recherche qui permet aux électeurs de retrouver l'ensemble des candidats circonscription par circonscription.

Un peu plus de 47 millions de Français sont appelés aux urnes ces dimanches 11 et 18 juin. Les sondages prédisent une majorité plus que confortable pour Emmanuel Macron, qui aurait ainsi les mains libres pour mener sa politique. Le nouveau président pourrait voir près -voire plus- de 400 députés étiquetés à ses couleurs entrer au Palais Bourbon. Un raz-de-marée presque sans équivalent sous la Ve République, comparable au plébiscite en faveur du général De Gaulle en juin 1968. Les perdants annoncés, du PS à LR en passant par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, misent toutefois sur un sursaut de leurs électorats respectifs, voire sur une abstention record qui pourrait rebattre les cartes.