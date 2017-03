Législatives 2017: pas de vote électronique pour les Français de l'étranger à cause des menaces de cyberattaques

Pour le ministère des Affaires étrangères, la cause est à chercher du côté "du niveau de menace extrêmement élevé de cyberattaques". Il vient en effet de confirmer ce lundi 6 que les élections législatives pour les députés des Français de l'étranger ne se dérouleraient pas, comme en 2012, avec la possibilité d'un vote électronique. Seule le vote "papier", dans des bureaux de vote installés dans les consulats, sera possible.

Les Français de l'étranger étaient jusque-là les seuls qui avaient la possibilité de voter via un moyen électronique, et cela uniquement pour les élections législatives (dont l'unique scrutin date de 2012, année de création de ces circonscriptions). La présidentielle, elle, ne pouvait se dérouler que par un vote "physique" traditionnel.

La décision a cependant créé l'incompréhension, voir la colère, de certains représentants des Français expatriés, le vote de 2012 s'étant en effet déroulé sans incident majeur.

"Modifier les conditions d’un scrutin à trois mois de la tenue du vote, c’est digne des régimes dictatoriaux" s'emporte ainsi dans les pages du Monde Axelle Lemaire, députée de la troisième circonscription des "Français établis hors de France" (regroupant le Royaume-Uni, l'Irlande et la Scandinavie) et ancienne secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation.

A droite, Frédéric Lefebvre (première circonscription, Etats-Unis et Canada) a lancé une pétition pour exiger que le gouvernement revienne sur sa décision.

"La décision du Gouvernement de supprimer le droit de vote électronique pr les législatives est inacceptable"

Signez

— Frédéric Lefebvre (@FLefebvre_RF) 6 mars 2017

La France, qui s'est toujours méfié du vote électronique, et ne l'avait accepté pour les expatriés que du fait d'un éloignement parfois important d'un bureau de vote consulaire, n'est pas le seul pays a annoncer revenir sur certaines possibilités laissées sur le moyen de vote. Les Pays-Bas, pionnier dans le domaine ayant lancé le vote électronique en 2007, viennent d'annoncer revenir à un scrutin intégralement papier pour les législatives du 15 mars. En cause là aussi des craintes de piratages, en provenance principalement de Russie, de Chine voire d'Iran.