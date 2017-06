Législatives: perdant dans la Loire, François Rochebloine doute que sa rivale ait encore le temps "de faire sa lessive"

Après près de trente années de vie politique, François Rochebloine (UDI) n'a pas réussi à se faire réélire député de la 3e circonscription de la Loire dimanche 18 et a été battu par la candidate LREM, Valéria Faure-Muntian, élue avec 52,64% des suffrages.

Une défaite que l'ancien député semble avoir eu du mal à digérer. Et au micro de France Bleu Saint-Etienne-Loire, il a pointé l'inexpérience de sa rivale: "le problème c'est sa compétence, j'ai eu l'occasion de débattre à quatre reprises avec elle, ce n'est pas la compétence qui a gagné, désolé de le dire comme ça, même si elle a l'ai très agréable", a alors expliqué l'ancien député.

Mais il ne s'est pas arrêté à cette critique, et la suite de son argumentaire a fait bondir plus d'un internaute. "J'étais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an au détriment de ma vie familiale. Je ne pense pas qu'elle aura le temps de faire sa lessive et d'emmener ses enfants à l'école, comme elle m'a dit qu'elle était une personne normale, moi aussi je l'étais et j'avais une chance d'avoir une épouse qui m'a bien accompagné", a alors poursuivi l'ancien élu UDI. Une remarque jugée sexiste par beaucoup d'internautes.

François Rochebloine va avoir le temps de s'investir dans les tâches ménagères maintenant ;))) — Paula Acuna Pig (@acunapig) 20 juin 2017

Pendant que certains saluaient ironiquement "la classe du battu", d'autres expliquaient que François Rochebloine n'avait "pas digéré le coup de balais" que Valéria Faure-Muntian lui avait "infligé".

La principale concernée n'a pas rebondi sur les propos de son adversaire. "Moi je reste respectueuse", a-t-elle simplement réagi au micro de la radio locale.

François Rochebloine n'avait ce mardi 20 pas réagi à la polémique sur son site officiel, ni sur ses comptes Twitter ou Facebook.