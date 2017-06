Législatives 2017 - Second tour: peut-on voter sans sa carte d'électeur?

INFO PRATIQUE - "Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique", peut-on lire sur ce petit rectangle de papier cartonné frappé de l'image de Marianne et siglé République française. La carte d'électeur est délivrée automatiquement pour les inscrits sur les listes électorales dès 18 ans à l'adresse de résidence. Elle atteste de l'inscription du citoyen sur les listes électorales de sa commune. Il est donc nécessaire d'en renouveler la demande en cas de déménagement dans son nouveau lieu de résidence.

Toutefois, en cas de perte ou de non-délivrance, est-il possible de voter sans? Et bien s'il est préférable de l'avoir avec soi le jour du scrutin ce n'est absolument pas une obligation. Au préalable de l'élection, il est ainsi possible d'aller en mairie pour se faire remettre un certificat d'inscription sur les listes électorales qui remplace le document, le cas échéant.

Le jour du vote, pour les communes de plus de 1.000 habitants, on peut voter sur simple présentation de sa carte d'identité. Pour les communes de moins de 1.000 habitants, on peut également voter avec sa carte d'identité mais aussi avec uniquement sa carte d'électeur, ce qui est impossible dans le premier cas comme l'explique le site de l'administration française. Si on est inscrit sur les listes électorales par une décision de justice, on peut également présenter ce document..

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle.

Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.