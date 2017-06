Législatives 2017 - Second tour: peut-on voter sans sa carte d'identité

INFO PRATIQUE - Carte électorale, carte nationale d'identité ou autre pièce d'identité? Les informations contradictoires se succèdent sur les pièces que vous devez absolument emmener avec vous à votre bureau de vote pour pouvoir glisser votre bulletin dans l'urne. S'il est acquis que, dans certains cas, la carte électorale n'est pas indispensable pour voter, qu'en est-il de la pièce d'identité la plus fréquente, la fameuse carte nationale d'identité (CNI)?

Si vous habitez dans une commune de moins de 1.000 habitants, le vote est en principe possible sur la seule présentation de votre carte d'électeur. Il ne sera pas nécessaire de présenter votre carte d'identité et par conséquent il n'est pas obligatoire de l'avoir sur vous. Par contre, dans les commune de plus de 1.000 habitants vous devrez, carte d'électeur ou non, justifier de votre identité. Il peut donc être nécessaire de présenter la CNI.

Si vous ne l'avez pas sur vous, pas de panique! Une autre liste de pièces justificative de votre identité acceptées pour voter existe. Vous pouvez remplacer la CNI par exemple par l'un des documents suivants: un passeport (même périmé), un permis de conduire valide, voire même des pièces plus inattendues comme une carte vitale avec photo, un permis de chasse ou une carte de combattant (voir ici la liste complète des pièces possibles).

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle. Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.