Législatives 2017 - Second tour: quels documents d'identité sont acceptés pour le scrutin?

Appelés aux urnes dimanche 18 pour choisir les députés qui composeront la prochaine Assemblée nationale, les électeurs français devront, s'ils veulent remplir leur devoir citoyen, se munir de leur carte d'électeurs et d'un document d'identité officiel. Si le plus communs de ces derniers est la carte d'identité nationale, une dizaine d'autres documents et justificatifs officiel sont présentables dans le bureau de vote. FranceSoir en a fait la liste:

Les habituels:

· Carte nationale d'identité (valide ou périmée)

· Passeport (valide ou périmé)

· Permis de conduire (valide)

Les inattendus/insolites:

· Carte vitale avec photo (valide)

· Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF

· Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide)

· Livret de circulation (valide)

· Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)

Les plus rares:

· Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide)

· Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide)

· Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)

· Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide)

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle.

Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.