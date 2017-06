Législatives 2017: le vote commence ce samedi 17, la France attend les résultats

ELECTIONS LEGISLATIVES - Le vote pour le second tour des élections législatives françaises a commencé. Ce samedi 17, le scrutin a ainsi été ouvert à midi par les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon (Atlantique Nord, au large de la côte est du Canada) comme c'est presque toujours le cas.

Les 5.000 votants de l'archipel ont porté lors du premier dimanche de vote la ministre des Outre-mers d'Emmanuel Macron Annick Girardin (LREM) et Stéphane Lenormand (DVD) au second tour. Le vote s'y annonce par ailleurs serré puisque tous deux avaient réuni 41,59% des suffrages, soit 1.209 bulletins chacun très exactement, au premier tour.

Ce samedi, votent également la Polynésie française ainsi que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Enfin, les électeurs inscrits dans les 1ère et 2e circonscriptions des Français établis hors de France, soit sur le continent américain (Central, Sud et Nord inclus), votent également ce samedi. Avec le décalage horaire leurs bureaux ouvriront à partir du milieu d'après-midi, heure de Paris.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM au soir du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle.