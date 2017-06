Législatives: vote blanc ou nul, le huitième choix des électeurs qui se sont déplacés

Difficile de nier que le grand vainqueur des élections législatives au premier tour est l'abstention, qui a "mobilisé" 51,29% des inscrits sur les listes électorales soit plus de 24,4 millions d'électeurs. Un phénomène qui peut être en partie dû au manque de représentativité des candidats ou à un rejet de la classe politique, mais certains Français ont fait le choix de se rendre au bureau de vote pour exprimer ce mécontentement.

Les chiffres du ministère de l'Intérieur affichent en effet un taux de votes blancs de 1,53%. Ce sont donc 354.391 qui se sont déplacés pour glisser un bulletin blanc ou aucun bulletin dans l'urne. Par ailleurs 161.263 bulletins (0,70%) ont été comptabilisés comme nuls (raturés, commentés, deux papiers dans l'enveloppe...). Une nullité qui peut être involontaire, mais souvent un moyen pour les électeurs d'exprimer un mécontentement.

L'ensemble des votes blancs et nuls représentent donc 2,23% des votants. Cela en fait donc le huitième choix des électeurs qui sont allés jusqu'à l'isoloir, talonnant le Parti communiste (2,72%) et devançant Debout la France (1,17%), l'extrême gauche (0,77%) et l'extrême droite hors FN (0,3%).

Le vote blanc avait déjà connu un taux important lors de l'élection présidentielle, avec 1,78% au premier tour et surtout 8,52% au second tour. Difficile cependant d'évoquer des records historiques, car il n'est comptabilisé en France que depuis 2014, sans pour autant être considéré comme un vote "exprimé".