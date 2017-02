Les avocats de François et Penelope Fillon demandent au parquet de se dessaisir et évoquent "une enquête illégale"

Les avocats de François et Penelope Fillon se sont adressés ce jeudi à la presse et ont demandé au parquet national financier, incompétent en la matière selon eux, de se dessaisir de l'enquête. Ils ont également dénonce un procès qui n'est "plus juridique mais médiatique". Dans la soirée, le PNF n'avait toujours pas répondu