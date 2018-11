Les "gilets jaunes" anonymes qui accompagnaient Wauquiez étaient des militants LR

Laurent Wauquiez l'avait annoncé à corps et à cris dans les médias avant le 17 novembre: il serait présent aux côtés des "gilets jaunes" pour apporter son soutien au mouvement, mais surtout pas pour le récupérer avait-il juré. Le président des républicains avait d'ailleurs tenu parole en s'affichant auprès des manifestants samedi sur la place du Breuil au Puy-en-Velay. Une façon de faire exister son parti dans l'opinion publique.

Seulement voilà, selon le Canard enchaîné de ce mercredi 21, la scène avait été savamment orchestrée par Les Républicains. Laurent Wauquiez avait soigneusement évité de se présenter sur un point chaud, un barrage routier, où des tensions auraient pu avoir lieu.

"Je suis là en tant qu'ancien maire du Puy et je considère que mon devoir est de soutenir les manifestants. C'est un mouvement des Français qui n'a pas à être récupéré, mais qui mérite d'avoir le soutien de tous les élus. C'est ce que je fais", avait-il expliqué alors. Et d'ajouter: "Ce sont des gens qui travaillent, ils n'ont pas pris cette journée de gaieté de cœur. Les gens sont assommés de taxes, ils ne s'en sortent plus. Ce n'est pas la simple taxation sur le gazole, c'est un tout: la CSG, la fiscalité sur l'épargne, le contrôle technique, toujours plus de taxes". Le président du conseil général de la région en avait profité pour serrer de nombreuses mains... amicales.

Et pour cause, selon le journal satyrique, des proches du président LR craignaient qu'il ne soit malmené sur place. Une solution toute simple avait été trouvée: le parti avaient convoqué plusieurs militants locaux qu'ils ont revêtu d'un gilet jaune pour jouer les manifestants garantissant ainsi à Laurent Wauquiez un accueil des plus chaleureux.