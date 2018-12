Les Gilets jaunes réclament la légalisation du référendum d'initiative citoyenne

Alors que de graves violences ont émaillé les manifestations des Gilets jaunes partout à travers la France samedi 1er décembre, l'organisation Coordination nationale des régions a appelé une fois de plus les contestataires à poursuivre la mobilisation avec une volonté pacifique.

"La violence actuelle est un symptôme grave du dysfonctionnement de notre démocratie", a assuré cette organisation dans un communiqué de presse dimanche 2.

Pour les Gilets jaunes de cette Coordination nationale des régions, il faut cesser tout débordement et faire entendre les préoccupations des Français par des moyens légaux.

"Dans une démocratie qui fonctionne correctement, la manifestation de rue ne devrait pas être le seul moyen de se faire entendre", poursuivent les responsables de cette organisation, qui proposent une solution: la légalisation et l'inscription dans la Constitution du référendum d'initiative citoyenne. Ce serait, selon eux, le seul moyen de "débloquer la situation" et "ouvrir la porte à une démocratie directe et participative".

Par ce biais, les Gilets jaunes espèrent enfin être écoutés par le gouvernement et le président Emmanuel Macron.

Ce lundi 3 décembre, la mobilisation se poursuit à travers toute la France avec des blocages et un début de pénurie d'essence notamment en Bretagne et en région PACA.

Les lycéens ont aussi commencé à réellement rejoindre le mouvement des gilets jaunes en bloquant leurs établissements et en protestant contre les réformes de l'Education nationale.