Les propos diffusés par "Envoyé spécial" sortis de leur contexte? Passe d'armes entre François Fillon et la journaliste

Imbroglio chronologique, questions de sémantique ou de traduction sur fond de versions contradictoires: l'interview de Penelope Fillon réalisée en 2007 et diffusée jeudi 2 par Envoyé spécial est l'enjeu depuis lundi 6 d'un débat qui en ferait presque oublier le fond de l'affaire des prétendus emplois fictifs. Une joute verbale qui mérite une analyse.

En 2007, la journaliste Kim Willsher interviewe pour le Sunday Telegraph l'épouse d'origine galloise du nouveau Premier ministre français François Fillon. Lors de cette entrevue filmée, elle déclare ne jamais avoir été "l'assistante" de son mari, alors qu'elle a déjà à l'époque été rémunérée comme son assistante parlementaire.

Jeudi 2, Envoyé spécial diffuse ces images. L'avocat de Penelope Fillon dénonce "des phrases isolées à dessein et sorties de leur contexte", expliquant que "Mme Fillon tenait à faire comprendre à un journaliste britannique (...) qu'elle n'avait pas la même conception de son rôle que l'épouse du Premier ministre britannique de l'époque" et "revendiquait sa discrétion et son souci constant de ne pas apparaître comme exerçant un rôle politique public".

Une défense que reprend François Fillon dans sa conférence de presse de lundi 6. Il y déclare que Kim Willsher a contacté sa femme, et qu'elle a été "choquée par l'utilisation qui avait été faite des morceaux de cette interview". Propos presque immédiatement démentis par la journaliste.

"Non M. Fillon! Les propos d'Envoyé special n'ont pas été sortis de leur contexte. Le reportage ne m'a pas choqué. S'il vous plait, cessez de m'attribuer ces propos. L'interview et le film sont dans le domaine publique. LES FAITS S'il vous plait", écrit-elle sur Twitter peu après l'intervention du candidat à la présidentielle.

Réplique immédiate de François Fillon qui publie sur le réseau social les mails adressés à sa femme par Kim Willsher. A aucun moment elle ne se dit "choquée" , mais en revanche "désolée" que cet interview "faite en toute bonne foie, soit utilisée contre vous (Penelope Fillon)". En revanche, elle dit bien être "en colère" par"certains éléments de cet entretien pris et publiés hors de leur contexte".

Nouvelle réponse, de Kim Willsher qui précise sa pensée. Elle déclare que son message à Penelope Fillon signifiait qu'elle regrette que son interview réalisée "il y a dix ans" soit finalement détournée de son but premier (dresser un portrait de Penelope Fillon) et utilisée "pour attaquer tout le monde, y compris moi". Mais elle déplore également que ce message de "sympathie" soit désormais utilisé comme "écran de fumée contre faits".

#Fillon Now those message of "sympathy" for the situation are being used against me and to provide a smokescreen against the fact... (2/3)

— Kim Willsher (@kimwillsher1) 6 février 2017