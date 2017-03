Les publicités discriminatoires ou sexistes vont être interdites à Paris

Après les villes de Londres et Genève c'est au tour de Paris d'interdire les publicités sexistes et discriminatoires dans ses rues. Lors du Conseil de Paris mardi 28 mars, le nouveau contrat de mobilier urbain d'information a été voté. La ville comportera bientôt 40% de surfaces publicitaires en moins grâce à des panneaux plus petits, leur nombre lui restera cependant inchangé.

Des mobiliers "intelligents" seront aussi installés: "l'intensité lumineuse des mobiliers varieraient en fonction de la météo et de l'heure de la journée. Les mobiliers numériques seraient même totalement éteints entre 1h et 6h du matin. Enfin, ils seraient tous alimentés à 100% en électricité certifiée d'origine renouvelable" ont indiqué Jean-Louis Missika et Julien Bargeton, adjoints à la mairie de Paris.

Mais le gros changement vient surtout de l'interdiction des publicités sexistes et discriminatoires dans la capitale. JCDecaux et le Groupe Publicis, qui détiennent à eux deux le monopole des espaces, ont accepté la mesure portée par le département de l'égalité femmes hommes et de la lutte contre les discriminations de la Ville de Paris.

Les deux entreprises se sont engagées à "éviter toute publicité cautionnant toute forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique, l'origine nationale, la religion, le sexe ou l'âge ou portant atteinte à la dignité humaine".

Au début du mois de mars dernier, la marque de luxe Yves Saint Laurent avait dû enlever deux de ses publicités des rues de Paris. Elles avaient été jugées "dégradantes et humiliantes" et une quarantaines de plaintes avaient été déposées auprès de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Hélène Bidard, élue communiste à la ville de Paris et adjointe chargée de l'égalité femmes hommes s'est réjouit sur Twitter que son projet soit adopté.