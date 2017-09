Lobbying: 53 parlementaires ont reçu des cadeaux de l'industrie du tabac

Les conséquences de la loi de modernisation du système de santé, relative notamment au lobbying, se sont fait sentir. Et elles ont une odeur de tabac. Le ministère de la Santé a en effet diffusé sur son site les "dépenses liées aux activités d’influence" des fabricants de cigarettes, autrement dit la liste des dépenses que font les cigarettiers dans le cadre de leurs activités de lobbying, relève ce vendredi 22 BFMTV.

Outre les budgets parfois impressionnants consacrés à cette lutte d'influence, on a pu retrouver dans ces listes les noms de ceux qui reçoivent parfois des petits cadeaux de la part de ces entreprises. Japan Tobacco International, propriétaire notamment de Winston et Camel, a de nombreux parlementaires dans sa liste de personnes à choyer pour la nouvelle année.

Ils sont ainsi 53 à recevoir des attentions en nature début 2016, pour des sommes relativement modestes dans l'ensemble. On y trouve par exemple des bouteilles de champagne et des places pour des évènements sportifs ou culturels. Parmi les heureux élus, on retrouve notamment Bernard Accoyer, Benoist Apparu, François Baroin, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez et Eric Woerth.

Le montant (6.629 euros en tout) n'excède jamais quelques dizaines ou centaines d'euros par élu, au maximum 529 euros pour les députés LR Jean-François Mancel (Oise) et Marie-Christine Dalloz (Jura). BFMTV fait cependant remarquer que tous les deux ont soutenu nombre d’amendements pro-tabac ces dernières années, notamment pour faire évoluer la fiscalité privilégiant Philip Morris.

Les avantages en nature reçus par les députés doivent désormais être déclarés au déontologue de l'Assemblée nationale dès lors qu'ils excèdent une valeur de 150 euros.