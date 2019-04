Loi Pacte: alors qu'il y est farouchement opposé, Mélenchon la vote par erreur

L'opposition a eu beau faire feu de tout bois contre le projet, la loi Pacte a été votée par les députés jeudi dans une ambiance électrique. Au cœur d'une partie des crispations, le projet de privatisation d'Aéroports de Paris contre laquelle un référendum d'initiative partagée (RIP) est enclenché. Au cours du vote, particulièrement tendu, il y a eu deux petites "loupés".

En effet, le député marcheur du Rhône Bruno Bonnell a voté contre le texte alors qu’il souhaitait le soutenir. Même "bourde" du côté de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file des Insoumis était vent debout contre le projet du gouvernement et a malencontreusement voté pour. "Il s’agit bien sûr d’une erreur technique", précise l’entourage du principal intéressé auprès de plusieurs médias dont Ouest-France. Ce qui n'a pas empêché les députés et les soutiens de la majorité de se répandre en remarques narquoises et quolibets sur les réseaux sociaux. La même mésaventure est arrivée à un autre député FI, Loïc Prud'homme.

Des petites erreurs qui, au final, n'ont pas pesées lourd dans le vote. En effet, les députés ont adopté le texte par 147 voix (LREM, MoDem), 50 contre (l'ensemble de la gauche et une majorité de LR) et 8 abstentions.

Mesure phare de la loi Pacte, le projet de privatisation du groupe ADP, un des leaders mondiaux dans lequel l'Etat détient 50,63% des parts, a connu mardi un rebondissement de dernière minute. Près de 250 parlementaires, de LFI à LR, et avec le soutien du RN, ont sorti pour la première fois la carte d'un Référendum d'initiative partagé, afin de tenter d'empêcher le gouvernement de "vendre la poule aux oeufs d'or".

Mais plusieurs obstacles devront être levés pour que le RIP, procédure complexe introduite dans la Constitution en 2008, et qui nécessite le soutien de 10% de l'électorat (4,5 millions de personnes), ait une chance d'aboutir à une consultation des Français. Des recours au Conseil constitutionnel sont aussi en préparation.

Parmi les autres mesures, le projet de loi entend simplifier la vie des entreprises, notamment en assouplissant les seuils qui déclenchent des obligations fiscales et sociales. Les salariés ne sont pas oubliés avec un élargissement des bénéficiaires potentiels des plans d'épargne salariaux ou la promotion de l'épargne retraite.

Ont été ajoutés la publication des écarts de salaires dans les grandes entreprises, et un prochain encadrement des retraites chapeaux, mesure de dernière minute.