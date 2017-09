Loi Travail – manifestation du 12 septembre: circulation difficile à prévoir à cause du défilé parisien

A peine une semaine après la rentrée scolaire, et alors que les embouteillages des vacances sont derrière eux, les Parisiens vont devoir s'armer de patience au volant, mardi 12, à cause de la grande mobilisation sociale contre la loi Travail, qui risque de perturber la circulation autant que les réseaux SNCF et RATP.

Sur son site Internet, la Préfecture de police a en effet précisé ce lundi 11 qu'un périmètre de déviation allait être mis en place pour les automobilistes dès 11h du matin (et peut-être même plus tôt si les conditions l'exigent).

A l'intérieur d'un périmètre délimitant le parcours parisien de la manifestation, toutes les rues seront fermées à la circulation. La zone concernée est la suivante: rue des Tournelles, rue Saint-Antoine, rue Castex, rue de la Cerisaie, boulevard Bourdon, pont Morland, quai de la Râpée, place Mazas, avenue Ledru-Rollin, rue de Charenton, rue Saint-Nicolas, rue du faubourg Saint-Antoine, rue de Charonne, rue de Lappe, rue Daval, rue du Pasteur Wagner, rue du Pas de la Mule. (Attention, ces rues restent ouvertes à la circulation).

A noter que ce périmètre pourra être agrandi à d'autres rues dès que les autorités le jugeront nécessaires.

La Préfecture de police prévoit aussi des déviations depuis le pont de Sully et le pont de Tolbiac pour interdire à la circulation les quais Saint-Bernard, Henry IV et de la Râpée. Au nord, les boulevards Beaumarchais et Richard Lenoir seront interdits à la circulation en direction de la place de la Bastille. Au sud, l’avenue d’Italie sera interdite à la circulation depuis la rue de Tolbiac, voire depuis les boulevards des Maréchaux.

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 contre la nouvelle loi Travail dont les cinq ordonnances de modification ont été présentées le 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue.

Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon -qui organise pourtant son propre rassemblement le 23 septembre prochain- a annoncé participer également à cette journée d'action. Un rendez-vous crucial pour les opposants au texte tout autant que pour l'exécutif et dont les chiffres de mobilisation seront à coup sûr scrutés à la loupe.