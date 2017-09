Loi Travail - manifestation du 12 septembre: les horaires du défilé parisien [MAJ]

Tous ensemble, tous ensemble... Oui, mais à quelle heure? Une question cruciale -et pas si bête- pour qui voudrait participer à la manifestation contre la loi Travail portée par Emmanuel Macron, mardi 12. Parcours, horaires, sécurité: France Soir vous donne les détails de cette journée de mobilisation dans la capitale.

> Horaires

Le départ du défilé parisien a été fixé à 14h précises de la place de la Bastille, au carrefour des 4e, 11e et 12e arrondissements de la capitale. Selon l'ordre défini par les centrales syndicales organisatrices, c'est la CGT qui ouvrira le bal. La mise en route des autres cortèges -dans l'ordre: Solidaires, FSU, UNEF et FO- s'échelonnera ensuite et selon l'affluence.

La dispersion "est envisagée place d’Italie, vers 18 heures", annonce le communiqué publié ce lundi 11 vers 18h par la Préfecture de Police (voir ci-dessous).

> Parcours

Débutant de la place de la Bastille, le parcours de la manifestation du 12 septembre à Paris passe ensuite par le pont d'Austerlitz via le boulevard de Bastille, avant de remonter le boulevard de l'Hôpital en direction de la place d'Italie, son terminus.

En cas de très forte affluence, des itinéraires de délestage pourraient être mis en place par la préfecture.

> Sécurité

"Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb prépare aussi ces manifestations et va organiser une mobilisation policière sur place", a déclaré le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner dimanche 10. Il a également dit craindre des "débordements" comparables à ceux de la mobilisation contre la loi El Khomri, l'an dernier. Ce qui laisse supposer une forte présence des forces de l'ordre tout au long du parcours et à ses abords.

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 septembre contre la nouvelle loi Travail. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue ce mardi.

Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon -qui organise pourtant son propre rassemblement le 23 septembre prochain- a annoncé participer également à cette journée d'action. Un rendez-vous crucial pour les opposants au texte tout autant que pour l'exécutif et dont les chiffres de mobilisation seront à coup sûr scrutés à la loupe.