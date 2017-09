Loi Travail - Manifestations du 12 septembre: autoroutes et trains encore touchés dans la soirée

Infos Pratiques - De nombreux usagers ont connu la galère dans les transports à Paris mais aussi en province ce mardi 12 en raison du mouvement social contre la réforme du code du travail, auquel s'est ajouté les blocages organisés par les forains sur plusieurs autoroutes. Certains ont été levés mais rentrer du travail devrait rester compliqué ce mardi pour les automobilistes comme pour les usagers des transports ferroviaires.

Sur autoroute, les forains avaient lancé plusieurs opérations escargot et de blocages ce mardi matin sur l'A1, A13, A4 et A344 et l'A7. Les blocages ont été levés vers 15h sur l'A344 où la traversée de Reims a été rouverte. De même, sur l'A13, les manifestations avaient pris fin mais en début d'après-midi mais la circulation restait dense dans les secteurs de Rouen et de Caen. La situation était analogue autour de Strasbourg sur l'A4.

La circulation restait cependant plus difficile sur l'A1. A 15h ce mardi, l'autoroute était toujours coupée dans les deux sens à hauteur de Fresnes et la sortie obligatoire à Bapaume. Idem près de Lyon où l'A7 demeurait coupée au kilomètre 20. Dans tous les cas, la Sanef invite les automobilistes à se tenir au courant via 107.7 fm.

Pour ce qui est des trains, la SNCF faisait part ce mardi d'un trafic "conforme aux prévisions", c'est à dire normal sur les réseaux TGV, Thalys et Eurostar mais des perturbations sur le réseau TER variables en fonction des régions et entre un Intercités sur deux et neuf sur dix selon les régions et les destinations. En raison de ces disparités, elle invite donc fortement les usagers à consulter la disponibilité et les horaires de leur train via Internet ou l'application SNCF.

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 septembre contre la nouvelle loi Travail dont les cinq ordonnances de modification ont été présentées le 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue.