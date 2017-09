Loi Travail – Grève et manifestation du 12 septembre: parcours, heures, perturbations… tout ce qu'il faut savoir

La première grande mobilisation sociale de quinquennat d'Emmanuel Macron va se tenir mardi 12 septembre. A travers toute la France, plus de 180 manifestations sont prévues et plusieurs dizaines de milliers de personnes vont descendre dans la rue pour protester contre les ordonnances du gouvernement du Premier ministre Edouard Philippe réformant le code du travail.

> Le parcours du défilé à Paris

A Paris, la matinée sera relativement calme. Les hostilités ne débuteront qu'en début d'après-midi. Le défilé des syndicats, accompagnés par les responsables et partisans des différents partis politiques, partira en effet à 14h de Bastille, prenant la direction de place d'Italie, en passant par le quai de la Râpée, pont d'Austerlitz pour finir sur une dernière longue ligne droite sur le boulevard de l'Hôpital.

La CGT, Solidaires, FSU, Unef, FO, qui ont appelé tous les corps de métier à faire grève et à les rejoindre, défileront dans cet ordre. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes les organisations syndicales seront dans la rue.

> Des perturbations à prévoir

La SNCF a répondu favorablement à l'appel à la grève contre ces ordonnances ce qui impliquera des perturbations sur le trafic des RER et des trains de banlieue parisienne.

Si aucun impact n'est attendu du côté des TGV, la SNCF ne prévoit dès ce lundi 11 à partir de 20h qu'un train sur deux pour le RER B, comme sur la ligne R du Transilien, et deux trains sur trois sur les lignes C et D. Les autres lignes de banlieue N et U devraient être un peu moins perturbées avec respectivement trois trains sur quatre et quatre trains sur cinq.

De son côté, la RATP a annoncé deux trains sur trois sur la portion de RER A dont elle a la gestion, et un train sur deux sur le RER B, également cogéré avec la SNCF.

> Trafic normal sur le métro parisien

La RATP a prévu un trafic normal pour le métro parisien mais l'affluence des voyageurs et les rues fermées à cause du défilé intersyndical pourraient avoir un impact sur la durée du trajet en bus et en tram notamment. Contactée par FranceSoir, la Préfecture de police a expliqué qu'aucune fermeture de station de métro n'avait été ordonnée à ce stade.

A noter aussi que les forces de l'ordre seront amenées à procéder à des fouilles, qui ne seront toutefois pas systématiques. Mieux vaut tout de même prévoir une marge pour se rendre au travail.