Loi Travail - Manifestation du 12 septembre: la liste des stations de métro fermées ce mardi [MAJ]

INFO PRATIQUE - En raison de la manifestation à Paris entre la place de la Bastille (au carrefour des 4e, 11e et 12e arrondissements) et la place d'Italie, la Préfecture de Police a demandé à la RATP de fermer certaines stations situées sur l'itinéraire du cortège, invoquant des "mesures de sécurité".

Dans le détail, la première à avoir dû baisser le rideau est celle située au point de rassemblement des cortèges. Noeud de communication entre les lignes 1, 5 et 8 du métro parisien, la station Bastille a été fermée à 12h23 sur ordre des autorités, selon la RATP contactée par FranceSoir. Les trains circulent bien mais ne marquent toutefois pas l'arrêt et ne prennent par conséquent aucun passager sur ces quais.

L'accès à la station Quai de la Râpée (ligne 5) a également été suspendu à partir de 13h10. Même fonctionnement: les métros y passent mais ne marquent pas l'arrêt et elle est inaccessible aux voyageurs.

D'autres, notamment Saint-Marcel et Campo-Formio, toujours sur la ligne 5, pourraient également être fermées dans le courant de l'après-midi. Elles sont ainsi situées sur le parcours de la manifestation qui doit remonter le boulevard de l'Hôpital en direction de la place d'Italie, son terminus. Cette dernière station, voire même celle de la gare d'Austerlitz, pourraient enfin être aussi concernées.

[Mise à jour à 16h] La RATP annonce la fermeture de Campo-Formio (ligne 5), toujours pour raison de sécurité et sur demande de la Préfecture de Police. Les trains passent mais ne marquent pas l'arrêt.

Les stations Quai de la Râpée et Bastille sont par ailleurs de nouveau ouvertes au public et les correspondances accessibles. La RATP précise enfin que, à ce stade, la station Saint-Marcel est bien ouverte.

> France Soir mettra à jour régulièrement cet article tout au long de cet après-midi de mardi 12 en fonction de l'évolution de la situation.

La CGT, Solidaires, la FSU mais aussi certaines fédérations et unions départementales de la CFE-CGC et de FO, appellent à la grève et à manifester mardi 12 septembre contre la nouvelle loi Travail dont les cinq ordonnances de modification ont été présentées le 31 août par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Après un été de contestation feutrée, car le contenu de la réforme n'était encore connu que de l'exécutif, la plupart des grandes centrales syndicales passent à l'action. Hormis la CFDT et la CFTC, toutes seront ainsi dans la rue.

Le patron de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon -qui organise pourtant son propre rassemblement le 23 septembre prochain- a annoncé participer également à cette journée d'action. Un rendez-vous crucial pour les opposants au texte tout autant que pour l'exécutif et dont les chiffres de mobilisation seront à coup sûr scrutés à la loupe.