Macron suscite le plus de sympathie, Fillon dégringole, Hamon s'envole

Emmanuel Macron reste en tête des personnalités suscitant le plus de soutien ou de sympathie, mais est en recul, tandis que François Fillon dégringole et que Benoît Hamon s'envole, selon un sondage Odoxa rendu public ce mardi 14. Le candidat d'En marche!, en baisse de trois points, suscite toujours le plus d'adhésion (37%), devant Alain Juppé (35%, +1), selon ce baromètre mensuel réalisé pour L'Express, la presse régionale et France Inter. Benoît Hamon, qui a remporté la primaire organisée par le PS le 29 janvier, se hisse à la troisième place à 33%, au même niveau que Jean-Luc Mélenchon (+1), en gagnant dix points.

Autant de points perdus pour François Fillon, le candidat de la droite, toujours dans la tourmente de l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme, qui chute à 22% (-10). Chez les seuls sympathisants de droite, il perd même 14 points à 63% d'adhésion. La présidente du Front national, Marine Le Pen, concède de son côté un point (25%), derrière François Bayrou (30%, +2).

Le sondage montre par ailleurs que le chef de l'Etat François Hollande gagne un point de popularité avec 21% de personnes interrogées qui le jugent bon président, le Premier ministre Bernard Cazeneuve restant quasi stable avec 40% d'opinions positives (-1).

>Sondage réalisé sur internet les 8 et 9 février auprès d'un échantillon représentatif de 1.001 personnes, selon la méthode des quotas. Les baromètres sur les cotes de confiance donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.