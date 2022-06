Une manifestation contre la suspension de 60 agents "pour schéma vaccinal incomplet" prévue mardi à l'hôpital de Montauban

« Trop, c’est trop ». On bouille de colère au sein de la CGT du centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne). Dans un communiqué que FranceSoir a pu consulter, l’organisation syndicale annonce que la direction de l’hôpital a procédé à la suspension d’une soixantaine d’agents du service public hospitalier « pour schéma vaccinal incomplet », décision qu’elle qualifie d’«autoritaire» et d’«arbitraire » à l’égard de professionnels de santé « qui ont pris tous les risques pour faire face au covid ».

« Nous dénonçons l’attitude de notre direction qui au lieu de nous aider à mieux travailler, nous sanctionne et aggrave nos conditions de travail. Quelles seront les conséquences de ces suspensions ? Que deviendront les malades de nos services ? Va-t-on fermer des services/des lits pour cause de « pénurie » d’agents ? Devrons-nous renoncer à nos congés annuels pour faire face au manque de personnel ? Trop, c’est trop », fulmine l’organisation syndicale, qui précise : « Sans surprise, il circule d’ores et déjà qu’une quatrième dose nous serait imposée au cours de l’automne ».

Pour protester contre cette décision, la CGT appelle tout le personnel de l'hôpital de Montauban à exiger la réintégration de leurs collègues suspendus en se mobilisant ce mardi 7 juin à 10 h.

Elle conclut son communiqué en soulignant que « ce genre de décisions concoure à la destruction du service public hospitalier ».