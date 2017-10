DSK a épousé sa compagne Myriam L'Aouffir lors d'une cérémonie discrète à Marrakech

Après Hélène Dumas, avec qui il a eu trois enfants, Brigitte Guillemette, qui lui a donné une fille, et Anne Sinclair, Dominique Strauss-Kahn a à nouveau décidé de se marier. La nouvelle (et heureuse?) élue s'appelle Myriam L'Aouffir. Il l'a épousée ce week-end du samedi 7 et dimanche 8 octobre, lors d'une cérémonie tout ce qu'il y a de plus discret. La noce s'est déroulée à Marrakech, où le couple réside dans le riad appartenant à DSK, comme l'a révélé Le Parisien.

Myriam L'Aouffir est en couple avec DSK depuis au moins 2013. Les deux tourtereaux avaient officialisé leur relation en se rendant ensemble au festival de Cannes de cette année-là.

Cette ancienne chargée de communication chez France Télévisions a 49 ans. Elle est née en 1968 à Rabat, au Maroc. Elle a quitté son pays natal pour poursuivre ses études en France, où elle a obtenu une licence en lettres modernes, ainsi qu'un diplôme de sciences de l'information et de la communication.

Elle a également été responsable des relations extérieures de l'Ambassade du Maroc. En 2014, elle a décidé de monter sa propre agence de communication numérique. En parallèle, elle mène un combat caritatif pour l'alphabétisation des enfants vivant dans les régions en développement, en présidant l'association "Juste pour eux".

Côté vie privée, elle a deux fils d'un précédent mariage avec un certain John Cloutier, qui n'a d'ailleurs jamais vu d'un très bon œil sa relation avec DSK. En 2014, alors qu'il était en instance de divorce avec Myriam L'Aouffir, il avait confié au Point, être très inquiet de voir DSK approcher ses enfants: "Je m'inquiète parce que mes enfants côtoient DSK, qui, mis en examen pour proxénétisme dans l'affaire du Carlton, n'incarne pas vraiment la rectitude morale à laquelle j'aspire pour eux".