Marion Maréchal-Le Pen s'offre une nouvelle vie, loin de la politique

Marion Maréchal-Le Pen semble avoir tiré un trait définitif sur la politique. Depuis les dernières législatives, elle n'avait donné aucune nouvelle. Et alors que certains pensaient qu'elle se trouvait en Afrique, la réalité serait tout autre. En effet, d'après les informations d'Europe 1, l'ex-benjamine du palais Bourbon se serait installée dans l'ouest parisien, près de Saint-Cloud, et suivrait une formation en comptabilité gestion et en anglais afin d'intégrer une entreprise en tant que cadre supérieur.

Une toute nouvelle vie marquée également par de meilleurs rapports avec sa famille. Toujours selon le média, les relations conflictuelles qu'elle entretenait avec sa tante Marine Le Pen se seraient apaisées. Ainsi, pour éviter toute nouvelle dispute, les deux femmes éviteraient tout sujet de conversation autour de la politique. Quant à ses rapports avec son grand-père, ils seraient inexistants ou presque. L'ancienne députée du Vaucluse ferait en sorte de ne plus le croiser alors qu'elle se rend régulièrement à Montre­tout dans le domaine familial.

Et pour cause: ce dernier aurait mal digéré le fait que sa petite-fille se retire de la vie politique. Invité le 7 septembre dernier au micro d'Europe 1, le président d'honneur du FN avait fait part de ses ressentis, expliquant son incompréhension face à sa décision. Ainsi, à la question "s'est-elle retirée pour mieux revenir dans cinq ans?", l'ex-patron du Front national s'était montré cinglant: "C'est une stra­té­gie tout à fait contes­table. Si elle avait été réélue dépu­tée (…) elle aurait eu beau­coup plus de chances de jouer un rôle impor­tant. La vie politique, ça consiste à faire front aux diffi­cul­tés qui existent. Ça n'est pas fuir".

Malgré ces attaques, la jeune femme de 27 ans ne semble pas prête à revenir, après seulement quelques mois d'abscence, sur le devant de la scène politique. Mais le combat n'est peut-être pas terminé pour autant: en effet, ses proches sont persuadés qu'elle fera son retour dans quelques années. En attendant, elle a coupé les ponts avec les cadres du Front national mais n'en reste pas moins informée. Elle continue à suivre les discours.