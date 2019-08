"Martine s’en branle de Greta Thungberg": dérapage d'une proche du ministre de l'Agriculture

Le "trait d'humour'" a fait long feu. Béatrice Frecenon, l'une des directrices de cabinet du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux après avoir écrit un message insultant à l'encontre de Greta Thunberg pour annoncer son départ en vacances vendredi soir. La tentative de blague n'a pas eu l'effet escompté.

"Bon, sur ce, les amis, cette fois je suis vraiment en vacances, j'attends mon avion, gros bisous à tous et surtout à ceux qui ont encore le sens de l'humour", a-t-elle posté sur le réseau social. Le message était accompagné d'une couverture parodiée d'une livre de la série Martine, comme il y a en a des centaines d'autres. On aperçoit la jeune héroïne se dirigeant vers son avion et intitulé "Martine s'en branle de Greta Thungberg (sic)". Un tacle contre la jeune militante écologiste suédoise qui refuse de prendre l'avion pour limiter son empreinte carbone.

Les propos de la directrice de cabinet de Didider Guillaume ont provoqué une vague de protestations sur les réseaux sociaux, anonymes comme personnalités fustigeant l'attitude méprisante de Béatrice Frecenon.

La publication a été repérée par l'association Youth for Climate France qui a répondu en proposant à son tour de fausses couvertures d'albums de Martine.

La directrice adjointe de cabinet du Ministre de l'Agriculture @dguillaume26 a posté une image « Martine s'en branle de Greta Thungberg » en attendant son avion ...



Nous, on attend les prochains tomes ... pic.twitter.com/QGf5brXRcQ — Youth For Climate France (@Youth4Climatefr) August 9, 2019

Critiquée sur Facebook tant sur le fond du message que sur le vocabulaire employé, Béatrice Frecenon a tout d’abord essayé de se justifier dans un message qui n'a rien fait pour éteindre la polémique.

"Le sort de la planète ne dépend pas de moi et d'un trait d'humour qui n'a pas l'heur de vous plaire... sans compter que je sache, Greta Thunberg n'est qu'une gamine médiatisée, hein, dont on a encore le droit de plaisanter, elle n'est pas le changement climatique", avait-elle écrit. Le message a fini par être supprimer.

Âgée de 16 ans, Greta Thunberg a commencé une grève scolaire pour le climat devant le Parlement de Stockholm en août dernier pour protester contre l’inaction des dirigeants face au changement climatique. Son initiative a essaimé dans le monde entier.