Matthieu Orphelin, première démission chez les députés LREM

Un premier député quitte le groupe LREM, alors que l'idée d'un début de "fronde" au sein de la majorité s'est illustrée au cours du vote sur la loi "anticasseurs".

Matthieu Orphelin, député de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire, a annoncé ce mercredi quitter le groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'élu a expliqué dans un courrier à ses collègues "marcheurs" avoir "pris la décision de quitter le groupe parlementaire LREM" après avoir "fait tout (s)on possible" pour "porter haut l'écologie", mais jugeant insuffisantes les avancées concernant les "enjeux climatiques, écologiques et sociaux".

Matthieu Orphelin est en effet une figure de l'écologie politique et associative. Il est passé par l'Agence de l'environnement et de l'énergie, la Fondation Nicolas Hulot, a participé au Grenelle de l'Environnement et a été tête de liste EELV aux régionales en 2010.

L'annonce intervient six mois après la démission de Nicolas Hulot et alors qu'une cinquantaine de députés LREM ont décidé de s'abstenir lors du vote de la loi "anticasseurs" mardi, faisant de celle-ci la plus mal votée dans les rangs de la majorité.

Le symptôme d'une situation persistante depuis quelques mois dans les rangs du parti créé par Emmanuel Macron. Les députés issus de la gauche voire du centre et ayant rejoint l'actuel président sont de plus en plus nombreux à critiquer une dérive droitière du gouvernement sans que le fameux "en même temps" ne se concrétise.

Déjà fin décembre, un premier départ -contraint celui-ci- avait été enregistré: l'exclusion du groupe LREM de Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne qui avait tenté de participer à la primaire socialiste avant de soutenir Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen et à François Fillon. Il avait voté contre le projet de Budget "pas en mesure d’atteindre les objectifs fixés, particulièrement en ce qui concerne le quotidien d’une majorité de Français et la nécessaire transition écologique", selon lui.