Le Medef tacle les enseignants et l'école, le syndicat FSU s'insurge (photos)

Le Medef a déclenché la grogne auprès des syndicats et du personnel de l'éducation nationale mercredi 20. En cause: un simple tweet et un petit tacle à l'éducation nationale: "Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail!".

Un slogan qui ne passe pas auprès de la FSU, premier syndicat enseignant. "Une campagne du Medef affiche son mépris pour le service public d'éducation, ses personnels et ses élèves en affirmant +Si l'école faisait son travail, j'aurais du travail+. C'est pourtant ce service public qui a permis la massification de l'accès aux études et l'élévation générale du niveau de qualification", a répondu la centrale dans un communiqué publié mercredi 20 sur son site.

Mais avec cette "blague nulle", le Medef ne désirait pas froisser le personnel enseignant. La publication entrait dans le cadre de leur campagne de communication concernant leur opération "éduquer former", qui propose des idées pour réformer l'éducation. "On a compris qu'en prenant le sujet ainsi, en dehors de tout contexte, cela a pu être mal interprété. Il peut y avoir eu une maladresse, ce n'était pas notre volonté", s'est empressé d'expliquer le syndicat.

Ce n'est pourtant pas le premier tweet qui met à mal l'éducation à la française et les internautes s'en sont aperçus avec la publication polémique. Le 7 septembre dernier déjà, un dessin représentait un Suisse qui expliquait à un Français qu'il ne confiait pas ses enfants à des personnes "qui ne connaissent pas l'entreprise".