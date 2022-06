Mégathon : dimanche 19 juin, une table ronde sur des questions de société

Ce dimanche 19 juin, Éric Montana et Nina organisent un événement en ligne pour évoquer plusieurs problèmes de société. Tout au long de la journée, le "Mégathon" verra 80 intervenants prendre la parole, pendant cinq minutes chacun, afin d'échanger autour d'idées concrètes et synthétiques sur les thématiques suivantes : "À la croisée des chemins, se soumettre ou ne pas se soumettre ?" ; "Assurer solidairement la protection des plus vulnérables, dont bien sûr les enfants" ; "Quelle légitimité donner à un pouvoir qui ne respecte pas l'État de droit ?" ; ou encore, "Que faire quand la frontière de l'inacceptable est dépassée ?"

Parmi les intervenants, se succéderont des scientifiques, des militants de terrain, des juristes, ainsi que des personnalités médiatiques. Michel Muceau, qui a perdu sa fille peu de temps après son injection, et Marc Doyer, qui a perdu son épouse Mauricette après qu'elle a développé le syndrome de Creutzfeldt-Jakob, seront présents aussi.

Cet évènement accueillera entre autres : Christine Devier-Joncour, Denis Agret, Etienne Chouard, David Pliquet, Rémi Monde du Convoi de la liberté, Benoit Ochs, Marion Sigaut, Salim Laïbi, Frédéric Vidal, Eric Loridan, Pierre Barnérias, réalisateur des films "Hold-up", "Hold-on" et "Hold-out", ou encore les avocats Me Diane Protat, Hélène Bessis.

Les horaires exacts du "Mégathon" seront communiquées au dernier moment sur le site internet de TV ADP. L'événement sera ensuite retransmis en live sur les plateformes Odysee.com et Crowdbunker.com (sur les chaînes de TV ADP).