Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon: il n'y aura pas d'alliance à gauche

Invité du JT de 20h de TF1 du dimanche 26 au soir, Benoît Hamon, candidat PS à l'élection présidentielle, s'est exprimé sur une possible alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Après s'être entrevus vendredi 24 dans la soirée, les deux hommes n'ont pas réussi à trouver d'accord et seront tous les deux candidats à la présidence.

Jeudi 23, Yannick Jadot, le candidat Europe Ecologie-Les verts, avait annoncé qu'il se retirait de la course à la présidence pour soutenir le candidat PS et appelait Jean-Luc Mélenchon à faire de même: "Jean-Luc parlons nous, continuons à travailler et créons cette grande espérance autour d'un rassemblement".

Quelques minutes plus tard "l'insoumis", invité de L'Emission politique sur France 2, réagissait à son tour: "je suis d'accord parlons nous, mais je ne prendrai pas le problème comme il le fait". Dénonçant le quinquennat de François Hollande, il disait refuser "un vote d'appareil" préférant susciter l'adhésion. Cependant, après avoir rappelé que lui seul avait pris l'initiative d'engager une discussion avec Benoît Hamon, le leader de la France insoumise consentait à une nouvelle rencontre avec le candidat PS.

Les deux hommes se sont rencontrés vendredi 24 au soir sans succès: Jean-Luc Mélenchon confirmait alors à Benoît Hamon qu'il serait candidat. "Je l'ai vu, il m'a confirmé ce que je savais, c'est qu'il sera candidat" a expliqué le candidat PS au JT de TF1 dimanche 26. Tout espoir d'alliance à gauche s'éteignait alors.

Si les programmes des deux hommes comportent des divergences comme en ce qui concerne l'avenir de la France au sein de l'Union européenne, d'autres sujets sont très similaires comme l'écologie et la transition énergétique.

Alors que l'extrême droite, la droite et le centre ont un candidat respectif, la gauche en aura deux.

Mais si une alliance n'est plus envisageable, un pacte de non-agression semble exister entre les deux hommes: "nous sommes convenus d'un code de respect mutuel dans la campagne" a assuré Jean-Luc Mélenchon dans un communiqué.