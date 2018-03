Mikaël Caréo ivre au congrès du FN? (vidéo)

Mikaël Caréo "enjoué" à la sortie du congrès du Front national, dimanche 11. C'est le terme employé par Quotidien pour qualifier l'état du secrétaire adjoint du FN dans le Finistère. L'émission qui a interrogé le militant laisse clairement entendre qu'il était ivre.

Il est vrai que l'élocution de Mikaël Caréo est pour le moins suspecte quant à son état. Et son comportement ne plaide pas vraiment pour la théorie d'un repas arrosé d'eau gazeuse. "C'est fini le front pour moi", lâche-t-il devant la caméra avant d'écarter le micro en ajoutant: "Et les médias c'est fini aussi...Les conneries des médias c'est bon quoi".

Après quelques accolades et poussettes au reporter Baptiste des Monstiers et de premiers doigts d'honneur à la caméra, Mikaël Caréo a joint une seconde fois le geste à la parole avec un "Quotidien, je vous emmerde. What the fuck!".

Il a ensuite tenté, sans succès, d'enjamber une barrière pour quitter les lieux, ne se rendant pas tout de suite compte que la voie était libre quelques mètres plus loin. Et c'est enfin les bras en l'air tel un sportif venant de franchir la ligne d'arrivée que le secrétaire adjoint du Finistère s'est éloigné.

"On le rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé... et pour la carrière politique. (...) Là il était 16h15", a ironisé Baptiste des Monstiers sur le plateau de Quotidien.

Marine Le Pen a été réélue dimanche matin présidente du mouvement d'extrême-droite que personne d'autre ne briguait. Elle a à cette occasion proposé de rebaptiser le FN "Rassemblement national".