Moins de deux mois après son accès à l'Elysée, la popularité d'Emmanuel Macron commence à baisser (sondage)

Est-ce le contrecoup d'une période électorale euphorique, un dommage collatéral des affaires Ferrrand et du MoDem… ou le début d'une spirale sans fin, comme celle qu'a connue François Hollande tout au long de son quinquennat? Pour la première fois, en effet, le sondage mensuel BVA-La Tribune-Orange qui mesure la popularité des hommes politiques annonce une baisse de la cote du président Emmanuel Macron après un début de mandat où le nouveau locataire de l'Elysée était littéralement intouchable, notamment sur la scène internationale.

Le nouveau président de la République affiche pourtant toujours un score qui ferait pâlir d'envie des rivaux politiques, avec une popularité de 59% d'opinions positives. Pourtant, il s'agit d'un recul de trois points par rapport à l'enquête précédente il y a un mois.

Outre la baisse de popularité, des clivages de plus en plus importants commencent à structurer le niveau d'appréciation du président de 39 ans. Il reste à 69% chez les plus de 65 ans, à 61% chez les catégories sociales supérieures, mais chute de… 10 points en un mois, chez la catégorie des ouvriers et employés, passant déjà sous la barre des 50% (49%). Il perd également 12 points dans la catégorie des sympathisants du Parti socialiste mais s'affiche toujours à 76%. Il jouissait d'un niveau très élevé expliquant sans doute la déconvenue du PS aux législatives.

Dans le sillage d'Emmanuel Macron, le Premier ministre Edouard Philippe lâche également du terrain (57%, -2 points), malgré des scores en hausse chez les catégories de la population s'estimant politiquement proche du PS ou de la droite.