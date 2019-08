Mort de Steve: Black bloc et violences attendus samedi à Nantes

Les appels au calme des proches de Steve Maïa Caniço seront-ils entendus? Alors que le préfet de Loire-Atlantique a décidé d'interdire tout rassemblement samedi 3 au centre-ville de Nantes, les autorités craignent des manifestations sauvages et des violences.

Sur les réseaux sociaux les appels au rassemblement dans le centre de la préfecture de Loire-Atlantique se multiplient et certains appellent à "une colère noire" en hommage au jeune homme dont le corps a été retrouvé dans le Loire le 29 juillet dernier. Tous demandent aux participants de se réunir dans le centre-ville où les Gilets jaunes se rassemblent tous les samedis. Les deux mouvements pourraient faire jonction ce qui fait craindre des débordements violents aux autorités locales.

"Cette mobilisation devrait être renforcée par la présence de manifestants ultras et d'individus extrêmement radicaux de type Black bloc", a fait savoir la préfecture qui estime qu'"il existe donc un risque important que soient commises des actions violentes dans le centre-ville". Des arrêtés préfectoraux ont également été pris pour interdire des "artifices", "le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme", ainsi que "l'achat et la vente au détail, l'enlèvement ou le transport de tout carburant dans tous les points de distribution situés dans les communes de Nantes Métropole".

Des mesures qui inquiètent d'ailleurs la mairie de Nantes qui y voit un élément de plus pour exacerber la colère des manifestants. "Il y a, à Nantes, de la douleur, de l'émotion. Et cette émotion doit pouvoir continuer à être accueillie et pouvoir se manifester", a fait savoir à Franceinfo l'adjoint communiste à la mairie de Nantes, Aymeric Seassau.

Interrogés par Ouest-France, plusieurs manifestants potentiels ont fait part de leur volonté de manifester dans le calme mais également de répondre en cas de "violences policières" et d'appliquer la loi du Talion: "Œil pour œil, dent pour dent".

La disparition de Steve Maïa Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans, a coïncidé avec une intervention controversée des forces de l'ordre dans la nuit du 21 au 22 juin où des échauffourées avaient éclaté vers 4h30 entre participants à un concert et policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet de l'île de Nantes, sur la Loire. Son corps a été retrouvé dans le fleuve cinq semaines plus tard et identifié mardi.

Le gouvernement a promis mardi de "faire toute la lumière" sur la mort de Steve Maia Caniço, soulignant que le rapport de l'IGPN n'établissait "pas de lien" entre l'intervention des forces de l'ordre, qui était "justifiée", et sa disparition.