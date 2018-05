Ne l'appelez plus Le Pen: Marion Maréchal ampute son nom

L'ancienne députée du Front national Marion Maréchal-Le Pen a effacé sur ses comptes Facebook et Twitter le nom Le Pen, hérité de sa mère Yann et porté par sa tante Marine, présidente du FN, et son grand-père Jean-Marie, cofondateur du parti.

L'ancienne élue du Vaucluse, qui doit s'exprimer le 31 mai à Paris et reste populaire au sein du FN dont elle est toujours adhérente, a aussi modifié le nom de son compte Twitter qui s'appelait encore mercredi "Marion Le Pen" et se nomme désormais "Marion Maréchal". Sur l'affiche de présentation de la soirée sur mai 68, où elle doit intervenir fin mai, elle apparaît comme "Marion Maréchal".

Un choix étonnant que certains voient comme une façon de tenter de s'affranchir de sa tante (dont elle partage le prénom) et surtout de son grand-père. Ce n'est pas le cas selon un de ses proches interrogé par Franceinfo, qui parle d'une volonté d'anonymat.

"N'étant plus une femme politique, elle fait valoir son droit à une sorte d'anonymat en revenant à son nom d'état-civil", a fait savoir une proche de la petite-fille de Jean-Marie Le Pen qui rappelle que l'ex-députée prévoit de fonder une école de sciences politiques, marquée à droite, à Lyon. Par conséquent, elle ne voudrait "pas faire son beurre sur un nom très connu, c'est tout à son honneur".

Et d'ajouter: "Elle veut marquer la différence entre la personne publique et le monde professionnel. Ça n'est pas pareil d'être dans une école de sciences politiques dirigée par Marion Maréchal que par Marion Maréchal-Le Pen".

Ce proche rappelle par ailleurs qu'"elle avait fait ce choix de prendre ce nom (Le Pen) dans la vie politique pour marquer le coup (...) et parce que c'était aussi se mettre dans une filiation".

Sur ses comptes, l'ancienne députée publie sa dernière tribune dans Valeurs Actuelles datée du 6 mars, dans laquelle elle présente son projet de nouvelle académie politique, "terreau (de) tous les courants de la droite", qu'elle doit inaugurer à Lyon fin juin. L'ouverture est prévue à la rentrée 2018-2019, le futur établissement ayant reçu les autorisations nécessaires pour délivrer des diplômes. Il recruterait ses candidats sur dossier.