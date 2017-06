Nicolas Bay propose de nationaliser le PSG pour "empêcher le Qatar d'être majoritaire" dans le club

Le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme par plusieurs pays du Moyen-Orient, est en pleine crise diplomatique. Interrogé sur le cas précis du Paris-Saint-Germain, détenu majoritairement pas les Qataris, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, a proposé sur France Info une nationalisation du club parisien. Cette déclaration a bien fait rire les personnes présentes sur le plateau, avant que Nicolas Bay se ravise et propose de "faire entrer des capitaux privés qui vont équilibrer et empêcher le Qatar d'être majoritaire dans le PSG".

Cas pratique : le PSG est financé par le Qatar.La solution de Nicolas Bay : nationaliser le club, "ça aurait une valeur symbolique" pic.twitter.com/HONaR4IkHz — franceinfo (@franceinfo) 6 juin 2017

Sur les réseaux sociaux, l'idée de nationaliser le PSG a bien fait rire les internautes, depuis le passage du secrétaire général du FN sur France Info, la twittosphère s'en donne à cœur joie.

Il veut nationaliser une entreprise privée... Donc Cavani sera payé par l'argent du contribuable. Il se rend compte de ce qu'il raconte ??? — DEMAGNY PIERRE (@pad62200) 6 juin 2017

Nationaliser le PSG ? Et pourquoi pas aussi les petits chanteurs à la croix de bois ? https://t.co/w7uo5rd8S4 — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) 6 juin 2017

Combien ça coûte le PSG ? Nous imaginons que cette idée fut chiffrée avant d'être lancée...Alors @nicolasbayfn, soyez précis, un peu. https://t.co/GpBbnVtHEW — Hélène.K (@HK__49_3) 6 juin 2017

NIcolas Bay (FN) en plein nawak sur @franceinfo: "Pour contrer le Qatar en France, une bonne solution serait de nationaliser le PSG" — Laurent Giacobino (@LrtGee) 6 juin 2017

Alors que l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, l'Egypte et le Yémen ont rompus lundi dernier leurs relations avec le Qatar, le Front National a annoncé qu'il souhaitait que la France fasse de même. Florian Philippot a d'ailleurs déclaré dans un communiqué, "Il est temps d’en finir avec la bienveillance des milieux autorisés français pour le Qatar. Ce pays est dangereux et doit être traité comme tel dans la lutte contre le terrorisme islamiste", et a ajouté, "cette décision donne pleinement raison à nos analyses et aux alertes que nous avons à de nombreuses reprises lancées ces dernières années". Accusé de "soutenir le terrorisme", la frontière avec l'Arabie Saoudite, la chaine de télévision qatarie Al-Jazeera, certaines lignes aériennes et voies maritimes ont été fermées. Le Qatar se retrouve petit à petit, isolé de la scène internationale.