Nicolas Hulot, ministre de l'Ecologie et propriétaire de 9 véhicules à moteur

Caution écologiste du gouvernement, Nicolas Hulot pourrait voir son image écornée les déclarations de patrimoine publiées vendredi 15 décembre par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

En effet, outre le fait qu'il soit l'un des ministres les plus riches du gouvernement avec Muriel Pénicaud et Françoise Nyssen, l'ancien animateur de TF1 possède également un parc de véhicules impressionnant, et ceux-ci ne sont pas tous propres, loin de là.

Nicolas Hulot possède un Land Rover et un Peugeot Boxer acquis en 1998 pour 1.000 euros chacun, une Citroën en 2000 pour 1.000 euros, une BMW acquise en 2014 à 33.000 euros, une Volkswagen (50.000 euros) et une Citroën 2CV (5.000 euros) depuis 2017.

Parmi les véhicules du ministre, on trouve aussi un bateau acheté en 2012 pour 24.600 euros, une moto BMW de 2000 à 1.000 euros et un scooter électrique, lui aussi de marque BMW, acheté en 2017 pour 6.000 euros.

Le Parisien, qui révèle l'information, fait savoir que quatre de ses véhicules ayant plus de 20 ans "ne respectent sans doute pas les dernières normes antipollution".

Nicolas Hulot a déclaré une maison de plus de 300 mètres carrés en Corse estimée à plus d'un million d'euros, ainsi que plusieurs autres biens immobiliers en Côte d'Armor et en Savoie dont il est co-propriétaire, d'une valeur totale de 1,9 million.

A cela s'ajoute sa société Eole, qui encaisse ses droits d'auteurs et les royalties des produits dérivés Ushuaïa et dont la valeur est estimée à 3,1 millions d'euros, tandis que le total de ses contrats d'assurance vie, instruments financiers, comptes courants et produits d'épargne atteint environ 1,17 million d'euros.