Sarkozy: l'ancien président n'a pas gardé sa chienne Clara après son départ de l'Elysée

En 2008, alors qu'il était au pouvoir, Nicolas Sarkozy avait adopté une femelle labra­dor baptisée Clara par son épouse. Mais selon les informations divulguées par VSD, il s'en est séparé peu après son départ de l'Élysée. En effet, l'ancien président de la République a décidé de confier son animal à quatre pattes à un couple à qui il verse une pension. Et ce, même si sa chienne s'entendait très bien avec son deuxième chien, un carlin prénommé Dumble­dore. Visiblement, ce serait par manque de place qu'il aurait pris cette décision. Et non par manque d'amour. En effet, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni semblaient très heureux en leur compagnie.

"Ils sont gentils, vraiment c’est un bonheur", avait confié l'ancien chef de l'Etat lors d'une interview accordée à l'époque à Femme Actuelle. Et d'ajouter: "Dumble­dore est fou d’amour pour sa grande copine (Clara). Heureu­se­ment, il n’a pas encore compris comment on fait des bébés".

Pour rappel, tous les présidents de la Ve République ont eu un chien au cours de leur mandat. Des labradors pour les trois derniers. En effet, après Nicolas Sarkozy, ça a été au tour de François Hollande d'avoir un chien de cette même race. Pour Noël 2016, la Fédération des anciens combattants français de Montréal lui avait ainsi offert un labrador noir, baptisé Philae en l'honneur de l'atterrisseur européen posé sur une comète quelques semaines auparavant.

De son côté, Emmanuel Macron poursuit lui aussi la tradition des labradors. Il a récemment adopté, dans un refuge de la SPA, un croisé labrador et griffon. Baptisé Némo, il est âgé de deux ans. Selon Stéphane Bern, cité par VSD et proche du couple Macron, le président a eu "un coup de foudre".